Внедорожник, поборов силу тяжести и время. Так говорит рекламное видео.

На самом деле – нет. Силы природы легендарному внедорожнику Mercedes G-Class последнего поколения не покорились, но видео от того не менее эффектно и демонстрирует действительно первоклассные возможности машины двигаться в необычной плоскости.

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В прошлом году компания Land Rover отправила свой Range Rover Sport в экстремальное турне Dragon Challenge, в рамках которого внедорожник побывал в китайских горах и поднялся 999 крутыми ступеньками “Пути Дракона”, что ведет к “Воротам Рая”. Mercedes-Benz решила показать способность своего внедорожника ездить там, где другие не могут.

Съемка видео проходила на дамбе Пунта Негра в Аргентине. Запруда на реке Сан Хуан имеет протяженность 700 метров, а в высоту достигает 100 метров. Верхняя часть бетонного сооружения имеет усеченный угол – именно по нему и движется Gelandewagen.

К сожалению, какой именно угол наклона стены, в описании не сообщается, зато сказано, что G-Класс празднует в этом году свой 40-й юбилей.

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