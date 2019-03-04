Позашляховик, що поборов силу тяжіння і час. Так говорить рекламне відео.

Насправді – ні. Сили природи легендарному позашляховику Mercedes G-Class останнього покоління не скорились, але відео від того є не менш ефектним і демонструє справді першокласні можливості машини рухатись у незвичайній площині.

Також цікаво: Шулявський міст в Києві готують до демонтажу

Минулого року компанія Land Rover відправила свій Range Rover Sport в екстремальне турне Dragon Challenge, у рамках якого позашляховик побував у китайських горах і піднявся 999 крутими сходами “Дороги Дракона”, що веде до “Воріт Раю”. Mercedes-Benz вирішила показати здатність свого позашляховика їздити там, де інші не можуть.

Зйомка відео проходила на дамбі Пунта Негра у Аргентині. Запруда на річці Сан Хуан має протяжність 700 метрів, а у висоту сягає 100 метрів. Верхня частина бетонної споруди має усічений кут – саме по ньому і рухається Gelandewagen.



Нажаль, який саме кут нахилу стіни, у описі не повідомляється, зате сказано, що G-Клас святкує цьогоріч свій 40-й ювілей.

Також цікаво: На студійному відео показали вражаючий спорткар Mole Almas