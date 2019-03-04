Водневий спорткар з карбоновим кузовом тарґа італійці презентують у Женеві вже завтра.

Живі світлини і відео прямо з майстерні, де був створений незвичайний прототип з такою ж незвичайною назвою Mole Contruzione Artigianale Almas доводять, що італійці й досі вміють будувати вражаючі спортивні машини.

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Журналістам італійського видання Motor1 пощастило побувати у студії, де народився Mole Almas, перед його дебютом у Женеві.

Італійська фірма Mole Automobile, заснована дизайнером і власником студії UP Design Умберто Палермо. Концепт Almas обладнано силовою установкою на водневих паливних елементах, а його кузов виготовлено з вуглецю. Автомобіль розроблений студією з нуля абсолютно самостійно, включаючи й силові агрегати.

Фото: Mole Contruzione Artigianale Almas / Motor1

Шасі спорткара виготовлено повністю з вуглепластика. У рух машину може приводити двигун внутрішнього згорання, розташований у базі, або силова установка на водневих паливних елементах. Яку саме модифікацію італійці готують до прем’єри у Женеві – поки невідомо.

Mole Almas відноситься до класу GT. Купе сягає 4730 міліметрів завдовжки, 1980 міліметрів завширшки та 1218 міліметрів заввишки, при відстані між осями у 2600 міліметрів. Його кузов виготовлений з вуглецевого волокна.



Показаний на відео концепт Almas ще не має двигуна. Однак його творці говорять про двигун внутрішнього згорання також власної конструкції та електричну силову установку на водневих паливних елементах.

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