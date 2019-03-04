Водородный спорткар с карбоновым кузовом тарга итальянцы представят в Женеве уже завтра.

Живые фотографии и видео прямо из мастерской, где был создан необычный прототип с таким же необычным названием Mole Contruzione Artigianale Almas доказывают, что итальянцы до сих пор умеют строить впечатляющие спортивные машины.

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Журналистам итальянского издания Motor1 посчастливилось побывать в студии, где родился Mole Almas, перед его дебютом в Женеве.

Итальянская фирма Mole Automobile, основана дизайнером и владельцем студии UP Design Умберто Палермо. Концепт Almas оборудованы силовой установкой на водородных топливных элементах, а его кузов изготовлен из углерода. Автомобиль разработан студией с нуля совершенно самостоятельно, включая и силовые агрегаты.

Фото: Mole Contruzione Artigianale Almas / Motor1

Шасси спорткара изготовлено полностью из углепластика. В движение машину может приводить двигатель внутреннего сгорания, расположенный в базе, или силовая установка на водородных топливных элементах. Какую именно модификацию итальянцы готовят к премьере в Женеве – пока неизвестно.

Mole Almas относится к классу GT. Купе достигает 4730 миллиметров в длину, 1980 миллиметров в ширину и 1218 миллиметров в высоту, при расстоянии между осями в 2600 миллиметров. Его кузов изготовлен из углеродного волокна.

Показаннный на видео концепт Almas еще не имеет двигателя. Однако его создатели говорят о двигателе внутреннего сгорания собственной конструкции и электрической силовой установке на водородных топливных элементах.

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