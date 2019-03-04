Потому что парни не взрослеют, они лишь становятся большими.

Классическая видеоигра Mario Kart – мега-хит Nintendo с 1990-х годов, имеет армию поклонников и сегодня. Эта игра появилась в последней версии фирменной мультимедийной системы MBUX в новом Mercedes-Benz CLA.

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Во время Всемирного конгресса мобильной связи в Барселоне, немецкий автопроизводитель представил четырехдверку CLA с последней версией прошивки MBUX – Mercedes-Benz User Experience с несколькими новыми приложениями. В их числе видеоигра Mario Kart на центральном экране автомобиля.

На самом деле, встроенная в "Мерседес" игра называется SuperTuxKart и является одной из версий Mario Kart с открытым кодом. Это кросс-платформенная игра, что работает на системах Linux, MacOS, Windows, Android и последнего поколения MBUX.

Фото: видеоигра SuperTuxKart как приложение в MBUX в Mercedes-Benz CLA / Mercedes

Управление в игре осуществляется с помощью органов управления автомобиля: настоящего руля и педалей. Автомобиль при этом создает эффект 5D-кинотеатра, включая вентиляцию, которая имитирует встречный воздух, интинсивнисть обдува зависит от скорости движения виртуального гонщика. Кроме того, светодиодное освещение в интерьере переключается с красного на зеленый в начале гонки. Наконец, когда карт игрока сталкивается с соперником – ремень безопасности затягивается.

Mercedes сообщает, что в ближайшее время новое приложение появится на серийных машинах. Напомним, что владельцы автомобилей Tesla вы уже сейчас могут сыграть в классические видеоигры Atari на экране мультимедийной системы своего авто.

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