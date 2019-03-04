Кадры, снятые на автозаправке в Баян-Гол-Монгольском автономном округе (Китай), отлично демонстрируют, что техника безопасности – это не пустой звук.

Сотрудницы автозаправки показали, что обучение по технике безопасности не прошли для них даром. У одного из автомобилистов неожиданно загорелся топливный бак, и, наверное, каждому ясно, к каким трагическим последствиям это могло привести, если бы не слаженные действия двух сотрудниц.

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Они немедленно отключили электричество на заправке, а после приступили к борьбе с огнем с помощью огнетушителей.

Благодаря тому, что среди сотрудников регулярно проводятся учения по технике безопасности, у женщин ушло всего лишь 17 секунд на то, чтобы предотвратить несчастье.