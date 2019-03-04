Кадри, зняті на автозаправці в Баян-Гол-Монгольському автономному окрузі (Китай), відмінно демонструють, що техніка безпеки - це не порожній звук.

Співробітниці автозаправки показали, що навчання з техніки безпеки не пройшли для них даром. У одного з автомобілістів несподівано загорівся паливний бак, і, напевно, кожному ясно, до яких трагічних наслідків це могло призвести, якщо б не злагоджені дії двох співробітниць.

Читайте також: Які авто українці здають на брухт: рейтинг

Вони негайно відключили електрику на заправці, а після приступили до боротьби з вогнем за допомогою вогнегасників.

Завдяки тому, що серед співробітників регулярно проводяться навчання з техніки безпеки, у жінок пішло всього лише 17 секунд на те, щоб запобігти нещастю.