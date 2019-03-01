Серед транспортних засобів, які були зняті з обліку для утилізації, вперше з'явились іноземні бренди.

Виходячи з аналізу Порталу відкритих даних щодо зняття з обліку автомобілів для вибраковки, тобто назавжди, у 2018 році було здано в утиль 16 тисяч таких авто (минулого року – 13,5 тисяч). Середній вік цих транспортних засобів – 20 років. Серед лідерів за виробниками – колишні радянські марки: ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК та ІЖ. Вітчизняні ЗАЗ та КрАЗ – на четвертому та дев'ятому місці відповідно.

Окрім радянських машин, в першій десятці вибракуваних авто з’явилась перша "іномарка" - Ford. За межею ТОП-10 залишились Opel, Volkswagen, Renault та Mercedes-Benz.

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Цікава статистика щодо здачі в утиль більш "свіжих" машин. Моделі таких брендів як Chery, TATA, FAW та "Богдан" мали середній вік 12 років. А наймолодшим авто, зданим на переробку, став Gelly 2010 року виготовлення. Певна річ, що такі машини "вмирають" не стільки від старості, а через ДТП, після яких їх відновлення недоцільно.

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