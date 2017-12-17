В мережі Facebook опубліковано відео, як кран відправляє на металолом майже цілі авто. І не прості – шановані автомобілістами спортивні модифікації Ford Focus RS та ST.

Цей «заряджений» голубий Ford Focus RS міг би бути улюбленцем свого власника. Але доля приготувала йому коротке життя. Безжальний маніпулятор крана взяв цю майже нову машину своїми металевими щупальцями, принагідно розтрощивши вікна.

Він підняв його над грудою металолому та відправив туди ж, на утилізацію. А під нещадну лапу крана підготували вже іншу красуню – майже новий універсал Ford Focus ST.

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Віддайте його нам! Ми приліпимо на нього «бляхи» та будемо кататися! Хоча би розберемо на запчастини! На жаль, ніхто не почув цих вигуків небайдужих українців. Та інших 1,6 млн. людей зі всього світу, які продивились це відео.

Ford RS Ford RS ️ Опубліковано ProStreet Race 5 грудня 2017 р.

Чому ці автомобілі так безжально пускають на металобрухт? Мабуть, вони були передсерійними зразками, які зроблені спеціально для випробувань. І після завершення своєї місії їх нещадно утилізують. Жаль, аж кров’ю серце обливається. Але така вже доля цих зразків – щоб інші, серійні автомобілі робили життя своїх власників щасливим та безхмарним.

Нагадаємо, що на краш-тесті Euro NCAP зганьбився ветеран.