Среди транспортных средств, которые были сняты с учета для утилизации, впервые появились иностранные бренды.

Исходя из анализа Портала открытых данных о снятии с учета автомобилей для выбраковки, то есть навсегда, в 2018 году было сдано в утиль 16 тысяч таких автомобилей (в прошлом году – 13 500). Средний возраст этих транспортных средств – 20 лет. Среди лидеров по маркам – бывшие советские марки: ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК и ИЖ. Отечественные ЗАЗ и КрАЗ – на четвертом и девятом месте соответственно.

Кроме советских машин, в первой десятке отбракованных автомобилей появилась первая "иномарка" – Ford. За чертой ТОП-10 остались Opel, Volkswagen, Renault и Mercedes-Benz.

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Интересная статистика по сдаче в утиль более "свежих" машин. Модели таких брендов как Chery, TATA, FAW и "Богдан" имели средний возраст 12 лет. А самым молодым автобилем, сданным на переработку, стал Gelly 2010 изготовления. Естественно, что такие машины "умирают" не столько от старости, сколько из-за ДТП, после которых их восстановления нецелесообразно.

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