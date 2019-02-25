Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствование Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова считает целесообразным продолжить льготный период для растаможивания "евроблях". Об этом она заявила на согласительном совете председателей фракций и комитетов ВР.

На согласительном Совете глав фракций и комитетов ВР Татьяна Острикова проинформировала о таможенных вопросах касающихся в том числе и растаможки автомобилей. "Обратилась с требованием к правительству разобраться с вредителями на таможне и продолжить льготу на акциз для того, чтобы все могли оформить свои автомобили”, – заявила госпожа Острикова.

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"Только 140 тысяч авто на еврономерах успели растаможить. А их у нас по разным оценкам от 600 тысяч до 1,5 миллиона", – сообщила Татьяна Острикова.

Напомним, что за последние три месяца было растаможено 195,2 тысячи транспортных средств (из них 140 тысяч тех, что ранее находились на территории Украины). Всего за растаможивание (по словам Петра Порошенко) государственниками было получено 13,6 млрд гривен.