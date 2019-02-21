В Государственной фискальной службе составили Топ-5 самых дорогих "евроблях", владельцы которых воспользовались льготным режимом растаможки.

Это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и уходил от уплаты налогов, утверждают в ГФС.

Читайте также: В "Укравтодоре" поняли, почему разваливается трасса Киев-Одесса



Топ-5 самых дорогих "евроблях":

В то же время, большинство владельцев "евроблях" покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут уплатить все таможенные платежи.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, которые требовали растаможку.

С даты вступления в силу законов таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат – свыше 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от "евроблях" – в бюджете заложены поступления в объеме 10 млрд гривен.

Из общего количества оформленных машин 124 тысячи – это так называемые "евробляхи", которые до этого находились в Украине в режиме транзита или временного ввоза. Остальные – около 71 тысячи – авто, которые впервые были завезены в страну и сразу получили украинские номера.