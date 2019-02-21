Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" начало обследование автомобильных дорог, основные строительные работы по которым были выполнены в предыдущие годы, в частности трассу Киев-Одесса.

Об этом в интервью изданию Delo.UA сообщил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак. "Это отдельная тема — качество выполненных работ в предыдущие годы. В частности, на дорогах М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп. Мы начали обследование на М-05. Оказалось, что эта дорога держится за счет покрытия, тогда как основы на некоторых участках нет вообще", — рассказал он.

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С.Новак также отметил, что гарантия на эту дорогу была только 1 год. Поэтому сейчас самые проблемные участки временно закрываются "картами" (большими латками из асфальта). Это позволит обеспечить проезд сроком до трех лет.

На капитальный ремонт дороги Киев-Одесса по всей протяженности пока нет средств. Поэтому в текущем году часть дороги Киев-Одесса будут ремонтировать за счет отдельной бюджетной программы GO Highway, в рамках которой начнется ремонт коридора в Черкасской области — от границы на юг.

"Также начинаем завершать годами незавершенные проекты. В Одесской области планируем ремонт моста через Хаджибейский лиман, где работы были заморожены в 2008 году", — отметил С.Новак.