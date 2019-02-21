Конфлікт між пішоходами та водіями виник ще до появи автомобілів – "конний пішому не товариш", говорили в давнину.

Зараз Правила дорожнього руху на боці пішохода, особливо коли він знаходится на пішохідному переході. В цей же час, пішохід не задумується над питанням "хто перший", оскільки на "зебрі" винен завжди водій.

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Іноді у водія здають нерви: водій поспішає, а пішоходи на "зебрі" ніби у сповільненому режимі зйомки. Тому часто водій приймає рішення встигнути проїхати "зебру" перед пішоходом.

Однак, у цій ситуації за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах водій ризикує отримати штраф у розмірі 255 грн. І це за звичайних обставин.

Якщо ж ці порушення примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість чи вжити інших заходів для безпеки руху , водія можуть оштрафувати вже на 680 грн. або позбавити права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.