Поліс з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності для водіїв подорожчає на 20%. Про це повідомляє керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Так Нацкомфінпослуг затвердила збільшення максимальної компенсації з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів до:

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130 тис. грн компенсації вартості майна;

до 260 тис. грн за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю.

Це призведе до збільшення страхового платежу в середньому на 20%.

Зміни вже в на реєстрації в Мін'юсті і вступлять в дію через 3 місяці після публікації.