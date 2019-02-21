Полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности для водителей подорожает на 20%. Об этом сообщает управляющий частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Так Нацкомфинуслуг утвердила увеличение максимальной компенсации по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств до:

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130 тыс. грн компенсации стоимости имущества;

до 260 тыс. грн за вред, причиненный жизни и здоровью.

Это приведет к увеличению страхового платежа в среднем на 20%.

Изменения уже в на регистрации в Минюсте и вступят в действие через 3 месяца после публикации.