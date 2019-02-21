Завершується пільговий період митного оформлення автомобілів зі знижкою по акцизу. Час підбити підсумки, скільки оформлено авто і скільки коштів надійшло.

Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова повідомила, що станом на сьогодні розмитнено:

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Колишніх "Євроблях" - 124 131 авто, на 7,7 млрд грн.

Інших автомобілів, ввезених протягом пільгового періоду - 71 079 авто, на 4,5 млрд грн.

"Ті 7,7 млрд, які сплатили власники автомобілів на іноземній реєстрації, підуть на покриття дефіциту Пенсійного фонду та індексацію пенсій" повідомила Тетяна Острікова. "4,5 млрд грн наповнять бюджет" додала вона.

Нагадаємо, що на 2019 рік доходна частина бюджету пенсійного фонду України складає 398,2 млрд. гривень. Надходження від розмитнення євроблях (7,7 млрд грн.) складають менше 2% від загальної кількості доходів пенсійного фонду.