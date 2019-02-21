Завершается льготный период таможенного оформления автомобилей со скидкой по акцизу. Время подвести итоги, сколько оформлено авто и сколько средств поступило.

Председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова сообщила, что по состоянию на сегодня растаможено:

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Бывших "евроблях" - 124 131 авто, на 7,7 млрд грн.

Других автомобилей, ввезенных в течение льготного периода - 71 079 авто, на 4,5 млрд грн.

"Те 7,7 млрд, которые оплатили владельцы автомобилей на иностранной регистрации, пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда и индексации пенсий" сообщила Татьяна Острикова. "4,5 млрд грн наполнят бюджет" добавила она.

Напомним, что на 2019 год доходная часть бюджета пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд. гривен. Поступления от растаможки евроблях (7,7 млрд грн.) составляют менее 2% от общего количества доходов пенсионного фонда.