Вопрос продления льготного периода должен решаться на законодательном уровне, но учитывая успех ГФС по сбору средств за растаможку, продление льготного периода вряд ли произойдет.

Льготный период для растаможивания евроблях действует с 25 ноября до 22 февраля 2019 года. Он предоставляет возможность растаможить автомобиль с 50% скидкой на акциз. В общей сумме платежей в пользу государства такая скидка позволяла сэкономить около 20% процентов таможенных платежей.

"Было принято решение не продлевать льготный период", – сказал Министр финансов Украиниы Сергей Верланов. "Все желающие успеют воспользоваться этим правом (растаможить авто – прим. ред.)"

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Судя по информации, полученной от главы ГФС, за этот период было растаможено 190 тыс авто. Это принесло Украине 12,2 млрд грн платежей. При этом в последние дни растаможки количество желающих легализовать автомобиль значительно увеличилось. Совершенно очевидно, что увеличение общей суммы, которую граждане платят за легализацию авто (около 2400 евро за автомобиль) на 20% не повлияет существенно на количество желающих легализоваться.