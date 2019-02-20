Питання продовження пільгового періоду має вирішуватись на законодавчому рівні, але враховуючи успіх ДФС зі збирання коштів за розмитнення про продовження пільгового періоду навряд чи відбудеться.

Пільговий період для розмитнення євроблях діє з 25 листопада 218 до 22 лютого 2019 року. Він надає можливість розмитнити автомобіль зі 50% знижкою на акциз. В загальній сумі платежів на користь держави така знижка дозволяла зекономити близько 20% від відсотків митних платежів.

“Було прийнято рішення не продовжувати пільговий період” сказав Міністр фінансів Україніи Сергій Верланов. “Усі бажаючи встигнуть скористатися цим правом (розмитнити авто – прим ред.)”

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Судячи з інформації отриманої від очильника ДФС за цей період було розмитнено 190 тис авто. Це принесло Україні 12,2 млрд грн платежів. При цьому в останні дні розмитнення кількість бажаючих легалізувати автомобіль значно збільшилась. Цілком очевидно, що збільшення загальної сумми, яку громадяни платять за легалізацію авто (близько 2 400 євро за автомобіль) на 20% не вплине суттєво на кількість бажаючих легалізуватись.