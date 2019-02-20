Кандидат у президенти від "Радикальної партії" поціновує комфорт дорогих машин, однак у деклараціях ними не хизується.
Лідер радикалів Олег Ляшко за останні десять років змінив чимало машин і більшість з них були вельми недешевими.
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Ми вже розповідали про автомобілі, які обирають Юлія Тимошенко та Петро Порошенко, наразі черга кандидата у преиденти від “Радикальної партії” Олега Ляшко.
Тривалий час пан Ляшко користувався Range Rover Vogue 2008 року. У 2014 році позашляховик був виставлений на благодійний аукціон, повідомляє ТопЖир. Позашляховик був проданий за 70 тисяч доларів, а виручені кошти політик пожертвував на АТО.
Фото: Олег Ляшко сідає у броньований Cadillac / Вести
Далі голова радикалів пересів на броньований Cadillac Escaladе. Але не свій, бо у декларації його не було. Офіційно авто записано на радника Ляшка – однопартійця, тимчасово безробітнього Олександра Гулака. Олег Ляшко тоді орендував машину за рахунок партії.
Сам же ляшко трохи пізніше вніс у декларацію представницький седан Mercedes-Benz S550, у його дружини Росіти в гаражі прописався кросовер Mazda CX-5.
Зараз в декларації кандидата значиться Toyota Land Cruiser 2004 року випуску, а на дружину записаний новіший Mercedes GLE 250. Також Ляшко зазначив у декларації, що орендує ще один Toyota Land Cruiser 200, модель 2013 року.
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