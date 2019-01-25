На автосалоні в Чікаго відбудеться прем'єра спеціальної версії позашляховика Toyota, присвяченої ювілею Land Cruiser в США.

З нагоди 60-річчя виходу позашляховика Land Cruiser на ринок США, Toyota підготувала спецверсію останньої моделі.

Toyota Land Cruiser – один з найвідоміших та найпопулярніших позашляховиків у світі. Цій моделі вже більше 60 років. Починаючи з 1959 року Land Cruiser доступний і у Сполучених Штатах. Аби відзначити це, японці приготували 1200 особливих автомобілів.

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На автосалоні в Чикаго відбудеться прем'єра лімітованої версії Toyota Land Cruiser Heritage Edition, яку випустять тиражем в 1200 автомобілів виключно для ринку США. Heritage Edition вирізняється 18-дюймовими дисками BBS бронзового кольору, чорними гратами радіатора, фарами, протитуманними фарами і корпусами дзеркал заднього виду. Спецверсія не має підніжок, зате збоку є шильдик в ретро стилі.

Фото: Toyota Land Cruiser Heritage Edition / Toyota

Внутрішні зміни включають оздоблення чорною шкірою з контрастною прострочкою бронзового кольору, особливі килимки і виключно п’ятимісний салон. Вибір кольору кузова обмежений відтінками Midnight Black Metallic і Blizzard Pearl.

Жодних технічних змін для Land Cruiser Heritage Edition не передбачено. Позашляховик має стоковий 5,7-літровий V8 потужністю 381 к.с. та 8-ступінчатий “автомат” з постійним повним приводом.

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