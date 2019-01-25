Керівник марки Стефан Вінкельман спростував чутки про появу кросовера "Буґатті".

Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini вже мають розкішні кросовери. До них незабаром приєднаються Aston Martin і Ferrari. Глава Штефан Вінкельман аргументовано пояснив, чому його компанія не випускатиме власний SUV, про який давно ходили чутки.

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На офіційному сайті французького виробника гіперкарів з’явився офіційний лист керівника Bugatti. У відкритому посланні підводяться підсумки 2018 року і розкриваються деякі плани на поточний рік. Зокрема, пан Вінкельман зазначив:

“Хоча ходять численні чутки, а ситуація на ринку здається підходящою, однак Bugatti не робитиме кросовер” Також він додав, що подібна модель не відповідає іміджу бренду і його спадщині. У 2019 році бренду якраз виповнюється 110 років.

Фото: концепт чотиридверного Bugatti 16C Galibier / Bugatti

Хоча Bugatti й відмовилась від випуску кросовера, нічого не було сказано про власний чотиридверний автомобіль. Такі в Bugatti були раніше – чому б не випустити седан чи ліфтбек у майбутньому. Одним з можливих героїв для такого сценарію називають концепт 16C Galibier, який за чутками може піти в серію під ім'ям Royale.

Прототип седана попався на очі фотошпигунів в серпні 2018 року, але з тих пір ніякої іншої інформації не надходило.

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