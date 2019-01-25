Руководитель марки Стефан Винкельман опроверг слухи о появлении кроссовера "Бугатти".

Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini уже имеют роскошные кроссоверы. К ним вскоре присоединятся Aston Martin и Ferrari. Глава Штефан Винкельман аргументированно объяснил, почему его компания не будет выпускать собственный SUV, о котором давно ходили слухи.

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На официальном сайте французского производителя гиперкаров появилось официальное письмо руководителя Bugatti. В открытом послании подводятся итоги 2018 года и раскрываются некоторые планы на текущий год. В частности, господин Винкельман отметил:

“Хотя ходят многочисленные слухи, а ситуация на рынке кажется подходящей, однако Bugatti не будет делать кроссовер”. Также он добавил, что подобная модель не соответствует имиджу бренда и его наследию. В 2019 году бренду как раз исполняется 110 лет.

Фото: концепт четырехдверного Bugatti 16C Galibier / Bugatti

Хотя Bugatti и отказалась от выпуска кроссовера, ничего не было сказано о собственном четырехдверном автомобиле. Такие у Bugatti были раньше – почему бы не выпустить седан или лифтбек в будущем. Одним из возможных героев для такого сценария называют концепт 16C Galibier, который по слухам может пойти в серию под именем Royale.

Прототип седана попался на глаза фотошпионам в августе 2018 года, но с тех пор никакой другой информации не поступало.

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