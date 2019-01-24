Купити спецверсію кросовера можна буде у США і Європі,

Стилізований під костюм “Залізної людини” Hyundai Kona Iron Man Edition вийшов у продаж в США, а незабаром прибуде і до Старого Світу.

Hyundai і Marvel вже досить довго співпрацюють. Остання спільна робота фільммейкерів та автовиробника – компактній кросовер у стилі героя коміксів та фільмів Iron Man.

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Спецверсія Kona отримала матово-сріблястий колір кузова, повітрозабірники в колісних арках, новий обвіс і купу червоних акцентів у кольорах Тоні Старка. Автомобіль також має гарні 18-дюймові диски, емблеми Iron Man на передніх крилах, а також новий капот з логотипом Marvel.

Фото: Hyundai Kona Iron Man Edition / Hyundai

Всередині особливий кросовер має шкіряне оздоблення з контрастними акцентами і чимало логотипів. На приладовій панелі і екран інформаційно-розважальної системи можна побачити знамениту маску Залізної Людини, а фонова графіка зображує знаменитий реактор STARK Industries.



Фото: салон Hyundai Kona Iron Man Edition / Hyundai

Незалежно від ринку, Kona Iron Man Edition пропонується лише з 1,6-літровим бензиновим мотором і семиступінчастою коробкою передач з приводом на передню вісь.

У Британії Hyundai Kona Iron Man Edition оцінений у 27 995 фунтів – більш, ніж на 10 тисяч дорожче, за базову версію моделі. Та враховуючи наявні додаткові опції, такі як шкіряниі сидіння з підігрівом, а також особлшиву серію автомобіля, Kona Iron Man знайде своїх покупців.

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