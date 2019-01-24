Купить спецверсию кроссовера можно будет в США и Европе,

Стилизованный под костюм "Железного человека" Hyundai Kona Iron Man Edition вышел в продажу в США, а вскоре прибудет и в Старый Свет.

Hyundai и Marvel уже достаточно долго сотрудничают. Последняя совместная работа фильммейкеров и автопроизводителя – компактный кроссовер в стиле героя комиксов и фильмов Iron Man.

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Спецверсия Kona получила матово-серебристый цвет кузова, воздухозаборники в колесных арках, новый обвес и кучу красных акцентов в цветах Тони Старка. Автомобиль также имеет хорошие 18-дюймовые диски, эмблемы Iron Man на передних крыльях, а также новый капот с логотипом Marvel.

Фото: Hyundai Kona Iron Man Edition / Hyundai

Внутри особый кроссовер имеет кожаную отделку с контрастными акцентами и много логотипов. На приборной панели и экране информационно-развлекательной системы можно увидеть знаменитую маску Железного Человека, а фоновая графика изображает знаменитый реактор STARK Industries.



Фото: салон Hyundai Kona Iron Man Edition / Hyundai

Независимо от рынка, Kona Iron Man Edition предлагается только с 1,6-литровым бензиновым мотором и семиступенчатой коробкой передач с приводом на переднюю ось.

В Британии Hyundai Kona Iron Man Edition оценен в 27 995 фунтов – более чем на 10 тысяч дороже, чем базовая версия модели. И учитывая имеющиеся дополнительные опции, такие как кожанные сиденья с подогревом, а также особую серию автомобиля, Kona Iron Man найдет своих покупателей.

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