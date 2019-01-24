Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины сообщила о возможном мошенничестве с ценными бумагами компании Тесла.

Нацкомиссия по ценным бумагам сообщила украинцам о том, что компания "Насдак Групп Украина" может оказаться мошеннической.

Читайте также: В корпорации "Богдан" заговорили о производстве электромобилей

Ведомство призывает украинцев быть осторожными при покупке акций компании Tesla в Украине. Подозрительная компания "Насдак Групп Украина" предлагает приобрести ценные бумаги компании Tesla. Однако, по данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, "Насдак Групп Украина" не является профессиональным участником фондового рынка.

В сообщении регулятора говорится, что компания "Насдак Групп Украина" называет себя официальным представителем фондовой биржы NASDAQ в украинском сегменте, а также берет на себя обязанности официального партнерского офиса компании Tesla в Украине.

На запросу Комиссии с требованием дать разъяснения о порядке и механизме приобретения ценных бумаг Tesla и порядок открытия счетов инвесторам компания ответа не предоставила.

"При инвестировании в ценные бумаги (в том числе ценные бумаги иностранных эмитентов), чтобы избежать потери средств предлагаем выяснять информацию о профессиональном участнике, который предлагает услуги (наличие соответствующих лицензий, деловая репутация, местонахождение и т.д.), и эмитента, ценные бумаги которого планируется приобрести (регистрация выпуска ценных бумаг, местонахождение, допуск ценных бумаг к обращению в Украине)", – говорится в сообщении НКЦБФР.

Также интересно: 10 самых дорогих автомобилей, проданных аукционом Barrett-Jackson в этом году