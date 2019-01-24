Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України повідомила про можливе шахрайство з ціннимим паперами компанії Тесла.

Нацкомісія з цінних паперів повідомила українців про те, що компанія “Насдак Груп Україна” може виявитись шахрайською.

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Відомство закликає українців бути обережними при покупці акцій компанії Tesla в Україні. Підозріла компанія “Насдак Груп Україна” пропонує придбати цінні папери компанії Tesla. Однак, за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, “Насдак Груп Україна” не є професійним учасником фондового ринку.

У повідомленні регулятора сказано, що компанія “Насдак Груп Україна” називає себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ в українському сегменті, а також бере на себе обов’язки офіційного партнерського офісу компанії Tesla в Україні.

На запит Комісії з вимогою дати роз’яснення про порядок і механізм придбання цінних паперів Tesla і порядок відкриття рахунків інвесторам компанія відповіді не надала.

“При інвестуванні в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів), щоб уникнути втрати коштів пропонуємо з'ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження і т.д.), і емітента, цінні папери якого планується придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні)”, – сказано в повідомленні НКЦПФР.

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