На автосалоне в Чикаго состоится премьера специальной версии внедорожника Toyota, посвященной юбилею Land Cruiser в США.

По случаю 60-летия выхода внедорожника Land Cruiser на рынок США, Toyota подготовила спецверсию последней модели.

Toyota Land Cruiser – один из самых известных и популярных внедорожников в мире. Этой модели уже более 60 лет. Начиная с 1959 года Land Cruiser доступен и в Соединенных Штатах. Чтобы отметить это, японцы приготовили 1200 особых автомобилей.

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На автосалоне в Чикаго состоится премьера лимитированной версии Toyota Land Cruiser Heritage Edition, которую выпустят тиражом в 1200 автомобилей исключительно для рынка США. Heritage Edition отличается 18-дюймовыми дисками BBS бронзового цвета, черными решеткой радиатора, фарами, противотуманными фарами и корпусами зеркал заднего вида. Спецверсия не имеет подножек, зато сбоку есть шильдик в ретро стиле.

Фото: Toyota Land Cruiser Heritage Edition / Toyota

Внутренние изменения включают отделку черной кожей с контрастной прострочкой бронзового цвета, особые коврики и исключительно пятиместный салон. Выбор цвета кузова ограничен оттенками Midnight Black Metallic и Blizzard Pearl.

Никаких технических изменений для Land Cruiser Heritage Edition не предусмотрено. Внедорожник имеет стоковый 5,7-литровый V8 мощностью 381 л.с. и 8-ступенчатый “автомат” с постоянным полным приводом.

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