Антикорупційна комісія Київради закликає генерального директора КК "Київавтодор" Олександра Густєлєва та профільного заступника голови Київської міськдержадміністрації (КМДА) Дмитра Давтяна до відповіді за неякісний ремонт доріг у Києві та їх нинішній гнітючий стан.

Депутати вважають, що ці посадові особи ігнорують рекомендації Тимчасової контрольної комісії (ТКК) Київради від 17 травня 2018 року, якими було визначено, як саме потрібно замовляти в Києві дорожні роботи і контролювати їхнє виконання, щоб асфальт в результаті не "сходив разом зі снігом".

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Схоже, саме через небажання виконувати рекомендації міськради столичні дороги зараз і знаходяться в жахливому стані, незважаючи на те, що на їх ремонти щорічно витрачається близько 2 млрд гривень.

Про це KV стало відомо у ході засідання комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, яке відбулося 6 лютого 2019 року.

Члени комісії розглянули питання про стан виконання рішення Київради від 17 травня 2018 року "Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії Київради з питань перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил, порядку здійснення процедур закупівель та виконання договорів підряду при проектуванні, будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні вулиць і доріг міста Києва за кошти бюджету міста Києва в 2016 році".

Зазначимо, ні Густєлєв, ні Давтян, ні директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов доповісти депутатам щодо цього питання на засідання комісії 6 лютого не з'явилися.

Нагадаємо, зазначена ТКК Київради була створена 23 березня 2017 року рішенням Київради №29/2251, а її звіт був готовий 13 грудня 2017 року. 17 травня 2018 року рішенням № 829/4893 Київрада затвердила звіт даної ТКК.

Цим же рішенням депутати затвердили 7 рекомендацій для чиновників КМДА та керівництва КК "Київавтодор". Депутати порадили чиновникам зробити процедуру ремонту доріг прозорішою, злагодженішою і при цьому максимально посилити контроль за якістю.

Безвідповідальність

Як з'ясувалося, члени антикорупційної комісії столичної міськради на сьогодні абсолютно незадоволені якістю ремонту столичних доріг і підозрюють, що профільні чиновники КМДА і керівництво КК "Київавтодор" вищевказані рекомендації Київради просто не виконують.

Секретар комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Андрій Осадчук (депутатська група "Київська команда") розповів колегам про те, що ремонтні роботи на дорогах в столиці продовжують виконуватися не "на якість", а "на кількість".

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"Я був членом тимчасової контрольної комісії. Там була знайдена абсолютно кричуща річ. Ми зажадали акти виконаних робіт. "Київавтодор" приймає роботи не за якістю, а за кількістю. Жоден чиновник "Київавтодору" не поставив підпис під тим, що роботи та витрачені кошти відповідають заявленій якості", – розповів Андрій Осадчук.

"На ремонти доріг витрачено мільярди гривень. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово на засіданнях Київради ставив собі в заслугу, що ми ремонтуємо велику кількість доріг. По цих дорогах вже неможливо проїхати. Я кожен день їжджу через Північний міст – там в деяких рядах неможливо їхати, бо зіпсуються колеса", – зазначив глава антикорупційної комісії Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції Олег Бондарчук.

Також він додав, що не пам'ятає, щоб на Хрещатику коли-небудь були ями. За його словами, навіть у період 2013-2014 року ситуація з дорожнім покриттям там була кращою.

За словами члена антикорупційної комісії, голови фракції "ВО "Свобода" у Київраді Юрія Сиротюка, відомо, що Київ щорічно витрачає на ремонт доріг близько 2 млрд гривень, що можна порівняти з річним бюджетом обласного центру України.

"Ми бачимо білборди "Довіряй не словам, а справам". Можливо, мер Києва будує еко-дороги – сучасні світові дороги, які не мають асфальту, але мають травичку, ямки, болітця. Ми рухаємося в цьому напрямку? Може, він це пояснить?", – обурювався Сиротюк.

Хто винен і що робити

Члени антикорупційної комісії акцентували увагу на тому, що, у разі відсутності реакції на проблему з боку керівників, відповідальних за дорожній фонд, київський міський голова повинен приймати кадрові рішення.

"Ми не можемо дивитися на цей жах, коли викидають гроші на вітер. Слабкість позиції КМДА в тому, що дане питання обговорюється вже два з половиною роки. Тому, якщо зараз, в цьому раунді розслідування питання, проблеми, про які говорилося, не будуть вирішені повністю, у нас є не тільки формальне право, але й обов'язок вимагати ротації керівництва", – резюмував Андрій Осадчук.

В результаті, було вирішено найближчим часом витребувати у профільних чиновників перелік доріг, на яких у Києві проводився ремонт за останні 3 роки, обсяг витрачених на це коштів, список фірм, які виконували роботи, список компаній, що постачають асфальтобетонне покриття та ін., А також – спробувати розглянути це питання в присутності Густєлєва і Давтяна на засіданні комісії 20 лютого 2019 року.

"Керівник департаменту і заступник Кличка з цих питань не прийшли. Вони надіслали людину рівня заступника начальника управління. Нам цього недостатньо. У прямому ефірі "Українського радіо" я запросив на засідання комісії 20 лютого Густєлєва. Ми також будемо запрошувати заступника з питань транспорту Давтяна. Ми будемо розбиратися, як при витратах в два мільярди гривень за рік у нас така прикра ситуація з дорогами", – заявив Олег Бондарчук.

Також члени антикорупційної комісії Київради знову задумалися з приводу створення ТКК Київради або депутатської робочої групи, щоб вивчити якість ремонту доріг за останні три роки і зрозуміти – чи змінилося щось у цій сфері з 2016 року.

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На думку Юрія Сиротюка, у деяких підрядників "Київавтодору" просто може бути зв'язок з чиновниками. "Ми повинні з'ясувати, чи правда, що вони пов'язані з чиновниками, тіньовими мафіозі, які, за чутками, керують містом", – підкреслив Юрій Сиротюк.

"Механізм ТКК не дуже ефективний, оскільки там має бути пропорційне представництво від кожної фракції. А "Солідарність" має найбільшу фракцію, тому отримає більшість у комісії. Їх потім важко зібрати, і вони можуть просто блокувати роботу будь-якої комісії. Ми скептично ставимося до ефективності роботи ТКК. Можливо, за результатами розгляду, створимо на базі комісії робочу групу. І проведемо роботу, дослідження, послухаємо думки експертів. Після цього будемо, можливо, приймати рішення звертатися до міського голови про прийняття рішень щодо відсторонення від посад або звільнення", – підсумував Олег Бондарчук.

Зазначимо, у правоохоронних органів продовжує зростати кількість претензій до діяльності керівництва КК "Київавтодор" і підлеглих цій корпорації районних КП "Деу".

Наприклад, розслідується кримінальне провадження "про крадіжку на нанесення дорожньої розмітки", про те, як бюджетні гроші, які виділяються "Київавтодором" на ремонт цілого ряду столичних магістралей ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл", таємничим чином переводилися в готівку, а потім випаровувалися.

Нагадаємо, КК "Київавтодор" з 15 квітня 2015 року керує Олександр Густєлєв. Департаментом транспортної інфраструктури КМДА з 4 серпня 2017 року керує Сергій Симонов. Всю сферу транспорту в столиці з 22 січня 2018 року курирує заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

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Нагадаємо також, що мер Києва Віталій Кличко в березні 2017 року, після обвалення Шулявського шляхопроводу, вже, нібито, змушував Густєлєва писати заяву на звільнення. Але в підсумку, столичний очільник зробив крайнім тільки тодішнього заступника голови КМДА з питань транспорту Іллю Сагайдака. Густєлєв же продовжує очолювати "Київавтодор" до сьогодні. Подейкують, що він з Віталієм Кличком перебуває в дружніх стосунках.