Вітчизняні автосалони пропонують досить багатий вибір нових авто вартістю 300-330 тисяч гривень. І це не лише "китайці", є і європейські моделі!

За ціною близько 10-11 тисяч євро в Україні можна придбати майже десяток моделей нових авто. Деякі з них будуть 2018 року виготовлення, однак без пробігу, а значить нові. Більше того, серед пропонованих авто є навіть кілька кросоверів!

Цікаво, що у переліку "авто за 10 тисяч євро" немає найменших автомобілів, А-класу. Вони виявились дорожчими, аніж більші за розмірами та класом моделі! Справа в тому, що А-клас в Україні не надто популярний, тому тут представлено мало моделей. Колишній лідер А-класу – Ravon R2 – наразі в Україні не продається, а європейські конкуренти дорожчі цієї суми.

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Серед моделей В-класу за 10-11 тисяч євро в Україні – європейські моделі. Це Renault Sandero та Logan, базові версії яких продаються за 303 900 та 313 900 грн. Причому у автосалонах – моделі 2019 року! А це значить, що під час продажу цих авто через кілька років вони будуть дорожчими за своїх конкурентів 2018 року виготовлення. Автомобілі виготовлені в Євросоюзі – в Румунії.

За 313 900 грн. дилери Renault пропонують базову модель 2019 року з 1,0-літровим двигуном потужністю 73 к.с.

В С-класі за 10-11 тисяч євро – ще більший вибір. Щоправда, в основному серед китайських автомобілів. Перевірений вітчизняними шляхами Geely Emgrand 7 коштує менше 300 тисяч гривень. Відомий уже кілька років на українському ринку Great Wall C30 можна взяти за 314 900 грн. А от седан JAC J4 – взагалі найдешевший новий легковик в Україні! Він коштує 292 300 грн, тобто 9500 євро.

Майже 300 тисяч гривень коштує минулорічний Geely Emgrand 7.

В сегменті 10-11 тисяч євро можна придбати навіть кросовери! Щоправда, теж китайські. Chery Tiggo 2 коштує від 305 200 гривень, Great Wall M4 - 309 900 грн., а JAC S2 – 329 900 гривень. За нинішнім курсом останній ледве "вписався" у 11 тисяч євро.

Нагадаємо, скільки коштуватиме Skoda Scala.