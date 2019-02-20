Отечественные автосалоны предлагают достаточно богатый выбор новых авто стоимостью 300-330 тысяч гривен. И это не только "китайцы", есть и европейские модели!

По цене около 10-11 тысяч евро в Украине можно приобрести почти десяток моделей новых авто. Некоторые из них будут 2018 года изготовления, однако без пробега, а значит новые. Более того, среди предлагаемых авто есть даже несколько кроссоверов!

Интересно, что в перечне "авто за 10 тысяч евро" нет самых маленьких автомобилей, А-класса. Они оказались дороже, чем большие по размерам и классам модели! Дело в том, что А-класс в Украине не слишком популярен, поэтому здесь представлено мало моделей. Бывший лидер А-класса – Ravon R2 – пока в Украине не продается, а европейские конкуренты дороже этой суммы дороже.

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Среди моделей В-класса за 10-11 тысяч евро в Украине – европейские модели. Это Renault Sandero и Logan, базовые версии которых продаются по 303 900 и 313 900 грн. Причем в автосалонах – модели 2019 года! А это значит, что при продаже этих авто через несколько лет они будут дороже своих конкурентов 2018 года изготовления. Автомобили изготовлены в Евросоюзе – в Румынии.

За 313 900 грн дилеры Renault предлагают базовую модель 2019 года с 1,0-литровым двигателем мощностью 73 л.с.

В С-классе за 10-11 тысяч евро – еще больший выбор. Правда, в основном среди китайских автомобилей. Проверенный отечественными путями Geely Emgrand 7 стоит меньше 300 тысяч гривен. Известный уже несколько лет на украинском рынке Great Wall C30 можно взять за 314 900 грн. А вот седан JAC J4 – вообще самый дешевый новый легковой автомобиль в Украине! Он стоит 292 300 грн, то есть 9500 евро.

Почти 300 тысяч гривен стоит прошлогодний Geely Emgrand 7.

В сегменте 10-11 тысяч евро можно приобрести даже кроссоверы! Правда, тоже китайские. Chery Tiggo 2 стоит от 305 200 гривен, Great Wall M4 – 309900 грн, а JAC S2 – 329900 гривен. По нынешнему курсу последний едва "вписался" в 11 тысяч евро.

Напомним, сколько будет стоить Skoda Scala.