Купівля уживаної "Таврії" в деяких випадках виправдана, але у людини, яка зважилася на такий крок, повинно бути чітке розуміння кількох нюансів. Як мінімум, знадобиться вивчити пристрої автомобіля і розібратися з розташуванням найближчих магазинів запчастин і автосервісів гаражного типу.

"Таврію" або її модифікації з кузовом ліфтбек "Славута" або універсал "Дана" часто купують в якості першого, "навчального" автомобіля або робочої конячки. Також для специфічних завдань деякий час випускалася "Таврія" в кузові пікап – їх іноді використовують в ролі помічників по бізнесу і навіть переобладнують в пересувні кав'ярні.

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Спартанський салон рідко зберігається в хорошому стані

Плюси у "Таврії" безсумнівно є. Запчастини для цих машин дешеві і продаються в переважній більшості провінційних автомагазинів та й полагодити її можуть в будь-якому гаражі. До того ж ліквідність у таких машин висока – покористувавшись нею кілька місяців або років її можна відносно вигідно продати, не сильно втративши на цьому.

Тридверні універсали зустрічаються досить рідко, але вони набагато практичніші класичних "тридверок"

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Як правило, саме така логіка рухає тими, хто готовий купувати "Таврію" або її модифікацію за відносно чималі гроші. Зараз за машини ранніх років випуску, що знаходяться в далеко не найкращому стані продавці просять від $400 до $1000. Більш свіжі машини у відносно непоганому технічному стані оцінюються продавцями в $1500, а то і в $2500. Зовсім не дешево, особливо на тлі "евроблях", які різко подешевшали, і цін, що стрімко знижуються, на старі 10-15 літні авто, вироблені в цивілізованих країнах.

Кузов

Збереження кузова – другий за вагомістю (після року випуску) фактор, що впливає на ціну автомобіля. Типові проблеми для "Таврій" – іржавіє низ кришки багажника, бічних дверей, порогів, днища, місць кріплення задньої балки. Втім – слабка антікорізйная стійкість "Таврій" змушувала їх власників обробляти автомобіль відразу після покупки, і якщо ця операція була зроблена якісно і своєчасно, то проблем з корозією може і не бути. У будь-якому випадку перед покупкою автомобіль потрібно обов'язково оглянути знизу. Наявність наскрізної корозії дуже серйозний привід для торгу, або для відмови від покупки.

Прогнивші пороги і днище – вельми поширена проблема для "Таврій"

Двигун

Всі мотори, які встановлювалися на "Таврію", чотирициліндрові, восьмиклапанні. Обсяги: 1,1; 1,2 і 1,3 л. Вони схожі між собою, але найвдалішими вважають перші два. Головна їх перевага – невибагливість. Вони здатні їздити на не дуже якісному маслі, не перебірливі до палива і навіть обрив ременя ГРМ їм не страшний – клапани до поршнів не дістають.

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Недоліків, на жаль, більше. Головні – відносно невеликий моторесурс і низька надійність. До першого серйозного втручання мотори здатні проїхати 100-200 тис. км. Також їм періодично необхідні регулювання. Кожні 30-40 тис. км знадобиться регулювання клапанів. У міру зношування деталей розподільника запалювання потрібна корекція. Також часто трапляються неприємності з карбюратором – зараз не так багато фахівців здатних правильно налаштовувати паливні системи цього типу, так що висока ймовірність, що цим доведеться займатися самостійно. Нерідко виникають проблеми з паливним насосом мембранного типу, який фахівці радять міняти на поршневий.

Відносно простий по конструкції карбюраторний двигун не відрізняється надійністю і довговічністю

Старший двигун об'ємом 1,3 літра вже оснащений системою впорскування (інжекторний). Але, по суті, він мало чим відрізняється від своїх попередників. Його перевага в тому, що він не вимагає корекції запалювання і позбавлений від проблем, пов'язаних з карбюратором. Слабкі місця – часто дає збої клапан холостого ходу і такий же скромний як у попередників моторесурс.

Рідко зустрічаються "Таврії" з мотором виробництва компанії Fiat. Він надійніший, має непоганий моторесурс, але запчастини до нього шукати значно складніше. Так само ставилися на "Таврію" мотори від ВАЗ 2108 – непоганий варіант для покупки, аби стан був гарний.

Трансмісія

Коробки передач на всіх версіях 5-ступінчасті механічні. У них своєрідна схема перемикання – п'ята знаходиться там, де у більшості задня. Сама коробка відносно надійна, проблеми виникають лише з кулісою. Зчеплення також непогано себе зарекомендувало – нормальний ресурс 60-80 тис. км. Слабке місце – трос приводу зчеплення. Багато хто з "тавроводів" возить з собою запасний, і змінюють в разі обриву.

Трос зчеплення має властивість обриватися в самий невідповідний момент

Ходова частина

Підвіска у "Таврії" до наших доріг пристосована. З ямами і вибоїнами справляється хвацько, але довговічною її назвати складно. Капітальні втручання раз в 20-30 тисяч цілком нормальне явище. Конструктивна особливість – трьохточкове кріплення передніх гальмівних дисків. При динамічній їзді з активними торможениями їх веде і з'являється вібрація на кермі. Позбутися цієї недуги практично неможливо. Єдиний вихід – не перевантажувати гальма.

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Пристрій передніх дискових гальм досить оригінальний. При розміреному ритмі водіння проблем не виникає, але варто пару раз поспіль активно осадити "Таврію" і деформація гальмівних дисків практично гарантована

Електрика

Нічого складного в електриці "Таврії" немає. Один з найбільш примхливих вузлів – транзисторний комутатор. При його виході з ладу автомобіль просто не заводиться. З ним поводяться так само, як і з тросом зчеплення, возять запасний в багажнику. Також часто виникають проблеми з іншими компонентами системи запалювання. Котушка запалювання, бігунок, кришка траблера, високовольтні дроти ... всі ці деталі надійністю не радують. Решта ж проблеми з електрикою "Таврії" пов'язані, головним чином, з якістю виконання роз'ємів, проводки, реле та інших елементів.

Головна проблема системи запалювання (та й інших систем і механізмів) низька якість виготовлення всіх елементів. Знайти якісні аналоги взамін оригінальних деталей не так просто

Загальна картина

Зараз "Таврію" складно назвати доступним автомобілем, оскільки ціни на машини в хорошому стані досить високі. Спірним також є питання доступності обслуговування. Дешеві запчастини та витратні матеріали часто вимагають заміни, так що економія в порівнянні з надійними автомобілями вельми сумнівна. Але до переваг слід віднести її ліквідність і простоту конструкції – практично всі операції по ремонту і технічному обслуговуванню можна робити самостійно.