Покупка подержанной "Таврии" в некоторых случаях оправдана, но у решившегося на такой шаг человека должно быть четкое понимание нескольких нюансов. Как минимум, понадобится выучить устройства автомобиля и разобраться с расположением ближайших магазинов запчастей и автосервисов гаражного типа.

"Таврию" или ее модификации с кузовом лифтбек "Славута" или универсал "Дана" часто покупают в качестве первого, "учебного" автомобиля либо рабочей лошадки. Также для специфических задач некоторое время выпускалась "Таврия" в кузове пикап – их иногда используют в роли помощников по бизнесу и даже переоборудуют в передвижные кофейни.

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Спартанский салон редко сохраняется в хорошем состоянии

Плюсы у "Таврии" несомненно есть. Запчасти для этих машин дешевые и продаются в подавляющем большинстве провинциальных автомагазинов да и починить ее могут в любом гараже. К тому же ликвидность у таких машин высокая – попользовавшись ней несколько месяцев или лет ее можно относительно выгодно продать, не сильно потеряв на этом.

Тятидверные универсалы встречаются довольно редко, но они гораздо практичнее классических “трехдверок”

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Как правило, именно такая логика движет теми, кто готов покупать "Таврию" или ее модификацию за относительно немалые деньги. Сейчас за машины ранних годов выпуска, находящиеся в далеко не лучшем состоянии продавцы просят от $400 до $1000. Более свежие машины в относительно неплохом техническом состоянии оцениваются продавцами в $1500, а то и в $2500. Совсем не дешево, особенно на фоне резко подешевевших "евроблях" и стремительно снижающихся цен на подержанные 10-15 летние авто произведенные в цивилизованных странах.

Кузов

Сохранность кузова - второй по весомости (после года выпуска) фактор, валяющий на цену автомобиля. Типичные проблемы для "Таврий" - ржавеющий низ крышки багажника, боковых дверей, порогов, днища, мест крепления задней балки. Впрочем – слабая антикоризйная стойкость "Таврий" заставляла их владельцев обрабатывать автомобиль сразу после покупки, и если эта операция была сделана качественно и своевременно, то проблем с коррозией может и не быть. В любом случае перед покупкой автомобиль нужно обязательно осмотреть снизу. Наличие сквозной коррозии очень серьезный повод для торга, либо для отказа от покупки.

Прогнивнившие пороги и днище – весьма распространенная проблема для “Таврий”

Двигатель

Все моторы, которые устанавливались на "Таврию" четырехцилиндровые, восьмиклапанные. Объемы: 1,1; 1,2 и 1,3л. Они схожи между собой, но самым удачным считают первые два. Главные их преимущество – неприхотливость. Они способны ездить на не очень качественном масле, не переборчивы к топливу и даже обрыв ремня ГРМ им не страшен – клапана до поршней не достают.

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Недостатков, к сожалению, больше. Главные – относительно небольшой моторесурс и низкая надежность. До первого серьезного вмешательства моторы способны проехать 100-200 тыс. км. Также им периодически необходимы регулировки. Каждые 30-40 тыс. км понадобится регулировка клапанов. По мере износа деталей распределителя зажигания требуется коррекция. Также часто случаются неприятности с карбюратором – сейчас не так много специалистов способных правильно настраивать топливные системы этого типа, так что высока вероятность, что этим придется заниматься самостоятельно. Нередко возникают проблемы с топливным насосом мембранного типа, который специалисты советуют менять на поршневой.

Относительно простой по конструкции карбюраторный двигатель не отличается надежностью и долговечностью

Старший двигатель объемом 1,3 литра уже оснащен системой впрыска (инжекторный). Но, по сути, он мало чем отличается от своих предшественников. Его преимущество в том, что он не требует коррекции зажигания и избавлен от проблем связанных с карбюратором. Слабые места – часто дающий сбои клапан холостого хода и такой же скромный как у предшественников моторесурс.

Редко встречаются "Таврии" с мотором производства компании Fiat. Он более надежен, имеет неплохой моторесурс, но запасти к нему искать значительно сложнее. Так же ставились на "Таврию" моторы от ВАЗ 2108 – неплохой вариант для покупки, лишь бы состояние было хорошее.

Трансмиссия

Коробки передач на всех версиях 5-ступенчатые механические. У них своеобразная схема переключения – пятая находится там, где у большинства задняя. Сама коробка относительно надежна, проблемы возникают лишь с кулисой. Сцепление также неплохо себе зарекомендовало – нормальный ресурс 60-80 тыс. км. Слабое место – трос привода сцепления. Многие "тавроводы" возят с собой запасной, и меняют в случае обрыва.

Трос сцепления имеет свойство обрываться в самый неподходящий момент

Ходовая часть

Подвеска у "Таврии" к нашим дорогам приспособлена. С ямами и ухабами справляется лихо, но долговечной ее назвать сложно. Капитальные вмешательства раз в 20-30 тысяч вполне нормальное явление. Конструктивная особенность – трехточечное крепление передних тормозных дисков. При динамичной езде с активными торможениями их ведет и появляется вибрация на руле. Избавится от этого недуга практически невозможно. Единственный выход – не перегружать тормоза.

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Устройство передних дисковых тормозов весьма оригинальное. При размеренном ритме вождения проблем не возникает, но стоит пару раз подряд активно осадить “Таврию” и деформация тормозных дисков практически гарантирована

Электрика

Ничего сложного в электрике "Таврии" нет. Один из самых капризных узлов – транзисторный коммутатор. При его выходе из строя автомобиль просто не заводится. С ним поступают так же, как и с тросом сцепления, возят запасной в багажнике. Также часто возникают проблемы с остальными компонентами системы зажигания. Катушка зажигания, бегунок, крышка траблера, высоковольтные провода… все эти детали надежностью не радуют. Остальные же проблемы с электрикой "Таврии" связаны, главным образом с качеством исполнения разъемов, проводки, реле и других элементов.

Главная проблема системы зажигания (да и остальных систем и механизмов) низкое качество изготовления всех элементов. Найти качественные аналоги в замен оригинальных деталей не так просто

Общая картина

Сейчас "Таврию" сложно назвать доступным автомобилем, поскольку цены на машины в хорошем состоянии достаточно высокие. Спорным также является вопрос доступности обслуживания. Дешевые запчасти и расходники часто требуют замены, так что экономия по сравнению с надежными автомобилями весьма сомнительна. Но к преимуществам следует отнести ее ликвидность и простоту конструкции – практически все операции по ремонту и техническом обслуживанию можно делать самостоятельно.