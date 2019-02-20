Антикоррупционная комиссия Киевсовета призывает генерального директора КК "Киевавтодор" Александра Густелева и профильного замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрия Давтяна к ответу за некачественный ремонт дорог в Киеве и их нынешнее удручающее состояние.

Депутаты считают, что эти должностные лица игнорируют рекомендации Временной контрольной комиссии (ВКК) Киевсовета от 17 мая 2018 года, которыми было определено, как именно нужно заказывать в Киеве дорожные работы и контролировать их выполнение, чтобы асфальт в итоге не “сходил вместе со снегом”.

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Похоже, именно из-за нежелания выполнять рекомендации горсовета столичные дороги сейчас и находятся в ужасном состоянии, несмотря на то, что на их ремонты ежегодно тратится около 2 млрд гривен.

Об этом KV стало известно в ходе заседания комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращению коррупции, которое состоялось 6 февраля 2019 года.

Члены комиссии рассмотрели вопрос о состоянии выполнения решения Киевсовета от 17 мая 2018 года "Об утверждении отчета временной контрольной комиссии Киевсовета по вопросам проверки соблюдения строительных норм, государственных стандартов и правил, порядка осуществления процедур закупок и исполнения договоров подряда при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании улиц и дорог города Киева за средства бюджета города Киева в 2016 году".

Отметим, ни Густелев, ни Давтян, ни директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов доложить депутатам по этому вопросу на заседание комиссии 6 февраля не явились.

Напомним, указанная ВКК Киевсовета была создана 23 марта 2017 года решением Киевсовета №29/2251, а ее отчет был готов 13 декабря 2017 года. 17 мая 2018 года решением №829/4893 Киевсовет утвердил отчет данной ВКК.

Этим же решением депутаты утвердили 7 рекомендаций для чиновников КГГА и руководства КК “Киевавтодор”. Депутаты посоветовали чиновникам сделать процедуру ремонта дорог более прозрачной, слаженной и при этом максимально усилить контроль за качеством.

Безответственность

Как выяснилось, члены антикоррупционной комиссии столичного горсовета на сегодня совершенно недовольны качеством ремонта столичных дорог и подозревают, что профильные чиновники КГГА и руководство КК “Киевавтодор” вышеуказанные рекомендации Киевсовета попросту не выполняют.

Секретарь комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращению коррупции Андрей Осадчук (депутатская группа “Киевская команда”) рассказал коллегам о том, что ремонтные работы на дорогах в столице продолжают выполняться не "на качество", а "на количество".

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"Я был членом временной контрольной комиссии. Там была найдена абсолютно вопиющая вещь. Мы потребовали акты выполненных работ. "Киевавтодор" принимает работы не по качеству, а по количеству. Ни один чиновник "Киевавтодора" не поставил подпись, под тем, что работы и потраченные средства соответствуют заявленному качеству", – рассказал Андрей Осадчук.

"На ремонты дорог потрачены миллиарды гривен. Киевский городской голова Виталий Кличко неоднократно на заседаниях Киевсовета ставил себе в заслугу, что мы ремонтируем большое количество дорог. По этим дорогам уже невозможно проехать. Я каждый день езжу через Северный мост – там в некоторых рядах невозможно ехать, потому что испортятся колеса", – отметил глава антикоррупционной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращению коррупции Олег Бондарчук.

Также он добавил, что не помнит, чтобы на Крещатике когда-либо были ямы. По его словам, даже в период 2013-2014 года ситуация с дорожным покрытиям там была лучше.

По словам члена антикоррупционной комиссии, главы фракции “ВО “Свобода” в Киевсовете Юрия Сиротюка, известно, что Киев ежегодно тратит на ремонт дорог около 2 млрд гривен, что сопоставимо с годовым бюджетом областного центра Украины.

"Мы видим билборды "Доверяй не словам, а делам". Возможно, мэр Киева строит эко-дороги – современные мировые дороги, которые не имеют асфальта, но имеют травку, ямки, болотца. Мы двигаемся в этом направлении? Может, он это объяснит?", – возмущался Сиротюк.

Кто виноват и что делать

Члены антикоррупционной комиссии акцентировали внимание на том, что, в случае отсутствия реакции на проблему со стороны руководителей, отвечающих за дорожный фонд, Киевский городской голова должен принимать кадровые решения.

"Мы не можем смотреть на этот ужас, когда выбрасывают деньги на ветер. Слабость позиции КГГА в том, что данный вопрос обсуждается уже два с половиной года. Поэтому, если сейчас, в этом раунде расследования вопроса, проблемы, о которых говорилось, не будут решены полностью, у нас есть не только формальное право, но и обязанность требовать ротации руководства", – резюмировал Андрей Осадчук.

В итоге, было решено в ближайшее время истребовать у профильных чиновников перечень дорог, на которых в Киеве проводился ремонт за последние 3 года, объем потраченных на это средств, список фирм, которые выполняли работы, список компаний, поставляющих асфальтобетонное покрытие и пр. А также – попробовать рассмотреть этот вопрос в присутствии Густелева и Давтяна на заседании комиссии 20 февраля 2019 года.

"Руководитель департамента и заместитель Кличко по этим вопросам не пришли. Они прислали человека уровня заместителя начальника управления. Нам этого недостаточно. В прямом эфире "Украинского радио" я пригласил на заседание комиссии 20 февраля Густелева. Мы также будем приглашать заместителя по вопросам транспорта Давтяна. Мы будем разбираться, как при затратах в два миллиарда гривен за год у нас такая плачевная ситуация с дорогами", – заявил Олег Бондарчук.

Также члены антикоррупционной комиссии Киевсовета опять задумались по поводу создания ВКК Киевсовета или депутатской рабочей группы, чтобы изучить качество ремонта дорог за последние три года и понять – изменилось ли что-то в этой сфере с 2016 года.

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По мнению Юрия Сиротюка, у некоторых подрядчиков “Киевавтодора” попросту может быть связь с чиновниками. "Мы должны выяснить, правда ли, что они аффилированы с чиновниками, теневыми мафиози, которые, по слухам, руководят городом", – подчеркнул Юрий Сиротюк.

"Механизм ВКК не очень эффективный, поскольку там должно быть пропорциональное представительство от каждой фракции. А “Солидарность” имеет наибольшую фракцию, поэтому получит большинство в комиссии. Их потом тяжело собрать, и они могут просто блокировать работу любой комиссии. Мы скептически относимся к эффективности работы ВКК. Возможно, по результатам рассмотрения создадим на базе комиссии рабочую группу. И проведем работу, исследование, послушаем мнения экспертов. После этого будем, возможно, принимать решение обращаться к городскому голове о принятии решений по отстранению от должностей или увольнению", – подытожил Олег Бондарчук.

Отметим, у правоохранительных органов продолжает расти количество претензий к деятельности руководства КК “Киевавтодор” и подчиненных этой корпорации районных КП “ДЭУ”.

Например, расследуется уголовное производство “о воровстве на нанесении дорожной разметки”, о том, как бюджетные деньги, выделяемые “Киевавтодором” на ремонт целого ряда столичных магистралей ООО “Онур Конструкцион Интернешнл”, таинственным образом обналичивались, а потом испарялись.

Напомним, КК "Киевавтодор" с 15 апреля 2015 года руководит Александр Густелев. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 4 августа 2017 года руководит Сергей Симонов. Всю сферу транспорта в столице с 22 января 2018 года курирует замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

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Напомним также, что мэр Киева Виталий Кличко в марте 2017 года, после обрушения Шулявского путепровода, уже, якобы, заставлял Густелева писать заявление на увольнение. Но в итоге, столичный градоначальник сделал крайним только тогдашнего замглавы КГГА по вопросам транспорта Илью Сагайдака. Густелев же продолжает возглавлять “Киевавтодор” по сей день. Поговаривают, что он с Виталием Кличко находится в дружеских отношениях.