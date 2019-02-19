Сегодня, 19 февраля, Национальная автоматизированная информационная система (НАИС) МВД Украины работает с перебоями. Поэтому предоставление услуг сервисных центров МВД пока невозможно.

На сайте Главного сервисного центра МВД важное объявление. В связи с техническими неполадками все сервисные центры МВД не работают

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"Просим прощения за эти неудобства! Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме как только работу НАИС МВД Украины будет налажено. Об этом будет оперативно сообщается на Фейсбук-странице и на сайте Главного сервисного центра МВД", – сказано в сообщении.