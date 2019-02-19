Сьогодні, 19 лютого, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями. Через це надання послуг сервісних центрів МВС наразі є неможливим.

На сайті Головного сервісного центру МВС важливе оголошення. В зв’язку з технічними неполадками усі сервісні центри МВС не працюють

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“Просимо вибачення за ці незручності! Сервісні центри МВС відновлять обслуговування клієнтів у звичному режимі як тільки роботу НАІС МВС України буде налагоджено. Про це буде оперативно повідомлено на Фейсбук-сторінці та на сайті Головного сервісного центру МВС” сказано в повідомленні.