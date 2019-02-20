Апологети електротранспорту отримали новий стимул до творчості: в інтернеті з'явилися комплекти приводу для самостійної побудови електромобіля або переобладнання в нього класичних транспортних засобів. Отже, як зробити своїми руками електромобіль?

Як відомо, принципових відмінностей електромобіля від машини з ДВС два: наявність тягової батареї та інший силовий агрегат. Для самодіяльного конструктора питання батареї зазвичай більш-менш зрозуміле: скільки грошей є – таку батарею купуєш. Маленьку або велику, свинцево-кислотну або літій-залізну, а то й, не дай Боже, вистачить грошей на літій-іонну. А ось з приводом питань більше: де взяти двигун і якого типу, де розмістити його, як сполучати з ведучими колесами, залишати чи ні коробку передач.



В комплекті для побудови електромобіля крім трансмісії і двигуна – контролер, акселератор, важіль двоступеневої МКП, проводка та заготовки для кріплення моста до рами.

Окрема наука – система управління електромотором, для якої потрібен спеціальний контролер, і якийсь аналог акселератора. А ще майже завжди потрібен перетворювач струму – модуль, який перетворює постійний струм акумулятора в змінний струм, на якому працюють більшість доступних нині тягових електродвигунів.

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На все готове

І ось на декількох китайських сайтах ми бачимо в продажу набір, який вирішує проблему приводу комплексно. Така собі тамтешня компанія випускає ведучий задній міст з припасованим до нього електромотором. У трансмісію вбудований двоступеневий редуктор для підвищення крутного моменту на підйомах або важких дорогах.

Додається також контролер – блок управління двигуном, необхідні кабелі, з'єднувачі і навіть педаль газу – акселератор. Міст укомплектований маточинами для кріплення коліс, причому з гальмівними механізмами. Ціна комплекту – близько 480 доларів без доставки.



Інструкція, що додається на сайті, замовчує про подробиці, але судячи з усього, це асинхронний двигун змінного струму з управлінням по частоті струму.

Пропонується два варіанти приводу, обидва потужністю 1,5 кВт, але базовий розрахований на живлення від батареї напругою 60 вольт, а сильніший – на 72 вольта. Передавальне відношення першої передачі – 1:20, другої – 1:10. Виробник наводить дані, згідно яких оснащений цими вузлами транспортний засіб буде на вищій передачі розганятися до 30 – 41 км/ч. Правда, ніяких відсилок щодо допустимого навантаження на вісь нам знайти не вдалося.

Цікаво, що пропонується на вибір сім варіантів ширини мосту, колія становить від 890 мм до 1210 мм. Тобто геометрично такий привід можна встановити навіть на легковик (наприклад, колія “Москвича-412” – 1270 мм, “Таврії” – 1280 мм).

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Кілька “але”

Потрібно сказати, що китайці питання електрифікації транспорту розуміють по-своєму. По-перше, в КНР налагоджено серійне виробництво доступних електромобілів, по-друге існує вагома субсидія від держави кожному покупцеві електромобіля. Тому пасажирські електромобілі в гаражах там навряд чи хтось майструє.

Дані комплекти призначені в першу чергу для самостійного переобладнання на електропривід подібних вантажних трициклів.

А от безліч електрифікованих – явно кустарним чином – велорикш і вантажні моторолери журналістам Авто24 там доводилось бачити не раз. В тому числі і на вулицях великих багатих міст в процвітаючих південних провінціях. Для них і призначаються дані комплекти приводу.

Тому ми і бачимо на них такий істотний недолік, як відсутність гідравлічних гальм на ведучих колесах. Таким чином, якщо комусь із наших співвітчизників прийде в голову поставити цей ведучий міст на автомобіль, механічний привід гальм доведеться переробляти на гідравлічний самостійно.



Передача крутного моменту від електродвигуна до коліс організована через невелику двоступеневу коробку передач. Важіль перемикання йде в комплекті.

Те ж саме і з підвіскою моста до несучої системи транспортного засобу – майданчики для кріплення амортизаторів, ресор або пружин йдуть в комплекті, але приварювати їх "за місцем" доведеться самостійно.

І ще одне зауваження. У доступних через інтернет інструкціях ми не знайшли нічого про наявність або відсутність в приводі режиму рекуперації – тобто неясно, чи зможе майбутній електромобіль поповнювати тягову батарею енергією при русі накатом – на спусках, при наближенні до перехрестя. Насправді це важлива можливість продовжити пробіг між заряджаннями, яка є на будь-якому серійному електромобілі.

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Заради справедливості треба сказати, що комплекти для побудови електромобіля існували в природі і раніше. Наприклад, деякі українські электромайстри-умільці ще десять років тому виписували з-за океану американські комплекти. Складалися вони зі спеціального електродвигуна, блоку управління і бортового зарядного пристрою, проте коштували набагато дорожче китайських – близько 3,5 тис. доларів.

Електродвигун кріпиться просто на ведучий міст, і це погано: високої плавності ходу з такими непідресореними масами не досягти.

Які вибрати акумулятори для електромобіля

Зазначимо, що напруга живлення наведених тут електродвигунів – 60 вольт і 72 вольта – наштовхують на думку використовувати послідовно з'єднані стандартні автомобільні акумулятори на 12 вольт. Категорично не рекомендується це робити, оскільки ці стартерні батареї не прослужать нормально навіть один сезон – вони не призначені для роботи в якості тягових джерел струму.

Рекомендується використовувати оптимальний варіант для недорогого електромобіля – літій-залізо-фосфатні (вони ж літій-ферум). Вони відносно дешеві, мають досить високу щільність енергії, до того ж майже не бояться морозів. Саме такі використовують цілком успішні виробники серійного електротранспорту, наприклад, відома навіть в розвиненій частині Європи китайська компанія BYD.

Рекомендація Авто 24

Чесно кажучи, зовнішній вигляд електроприводів, що з'явилися у продажу на китайських торгових майданчиках, відрізняється від тих, що журналісти Авто24 бачили в цехах і дослідницьких лабораторіях відомих світових автовиробників. Швидше за все, і експлуатаційні параметри даних вузлів зі сходу не будуть ідеальними. Але якщо ви зібралися “поставити на електрохід” не суперкар, а якийсь суто утилітарний транспорт, це не повинно вас особливо бентежити.

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