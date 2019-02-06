У 2017 році кандидатка у президенти України не задекларувала жодного автомобіля, та у тролейбусі ви її точно не зустрінете.

Продовжуємо знайомити наших читачів з автомобілями, які використовують кандидати на пост президента України.

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Раніше ми вже розповідали про автопарк Петра Порошенка, нині ж розглянемо автомобільні уподобання Леді Ю.

Юлія Тимошенко не є завзятою автолюбителькою, однак можна припустити, що вона уподобала німецькі автомобілі марки Mercedes-Benz і змінює їх лише на новіші. Про це повідомляє ТопЖир. Раніше вона використовувала седан S600 W220 на номерах Дніпропетровської області, а потім її бачили в більш сучасному “Мерседесі” в 221-ом кузові.

До слова, той самий броньований Mercedes S600 L W221 став героєм цікавої історії. Подейкували, що цей седан раніше нібито знаходився в автопарку Віктора Януковича, а потім зник. Втім, прес-служба Тимошенко офіційно спростувала цю інформацію.

У податковій декларації Юлії Володимирівни Тимошенко вказано, що вона не володіє жодним транспортним засобом. А от на її чоловіка Олександра записано кросовер Mercedes-Benz GL 350 CDI 2014 року і раритетну “Чайку” ГАЗ-14 1983 року.

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