За останні 2 тижні до правоохоронців надійшло близько 20 звернень водіїв про неналежний стан дорожнього покриття.

Найбільше водії скаржились на дорожнє покриття траси Київ-Чоп, а зокрема дороги Мукачівщини та Свалявщини, Берегівську та Пряшівську об'їзну в Мукачеві та відрізок біля стаціонарного посту Нижні Ворота.

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А от в автосервісі кажуть, з початку року клієнтів побільшало на 30%. Більшість з них з однією проблемою: Потрапив в яму, втратив колесо. Спеціалісти кажуть, через неякісне покриття страждає і ходова частина авто. Якщо заклеїти колесо коштує від 50 гривень, то елементи ходової обійдуться значно дорожче.

Як отримати компенсацію від таких ушкоджень дивіться у сюжеті: