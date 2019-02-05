За последние 2 недели в полицию поступило около 20 обращений водителей о ненадлежащем состоянии дорожного покрытия.

Больше всего водители жаловались на дорожное покрытие трассы Киев-Чоп, а в частности дороги Мукачевщины и Свалявщины, Береговскую и Пряшевскую объездную в Мукачево и отрезок возле стационарного поста Нижние Ворота.

Читайте также: На каких машинах ездит Петр Порошенко

А вот в автосервисе говорят, с начала года количество клиентов увеличилось на 30%. Большинство из них с одной проблемой: Попал в яму, потерял колесо. Специалисты говорят, из-за некачественного покрытия страдает и ходовая часть автомобиля. Если заклеить колесо стоит от 50 гривен, то элементы ходовой обойдутся значительно дороже.

Как получить компенсацию от таких повреждений смотрите в сюжете: