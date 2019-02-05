Речь о служебных и частных автомобилях действующего президента.

Петр Порошенко, кроме президентских лимузинов, имеет и собственные автомобили. Не коллекция Януковича, конечно, но все же гараж на несколько сот тысяч долларов.

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Как глава государства, Порошенко передвигается на бронированном Mercedes-Benz S600 Guard в старом кузове W221. Таких в президентском автопарке несколько, причем с одинаковыми номерами – очевидно из соображений безопасности.

Фото: служебные машины Петра Порошенко / ТопЖир

Также недавно стало известно, что автобаза Государственного управления делами заказала два новых Mercedes S600 Guard W222 за 42 млн гривен, однако их в Украине еще не видели.

Фото: частные автомобили Порошенко / автопроизводители

Это казенные машины, а вот что задекларировал Порошенко в 2017 году: BMW 750 Li xDrive, Range Rover (оба 2011 года) и минивэн Mercedes Vito 2010 года, сообщает ТопЖир.

Кроме того, на семью Порошенко зарегистрирован Jaguar XF 4,2 2008 и 5,5-метровый катер Bayliner 185.

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