Пользователи соцсетей делятся фотографиями дорог, которые полностью покрыты ямами.

Украинская традиция, когда вместе со снегом на украинских дорогах сходит асфальт, повторилась и после недавней оттепели. Автовладельцы со всей Украины присылают фото и видео “убитых” отечественных дорог, по которым можно проехать только плетясь еле-еле. Особенно возмущает людей агитация правительства, в которой они хвастаются километрами отремонтированных дорог.

Между тем, даже достаточно "свежие" центральные дороги, например трассы "Киев–Житомир", "Киев–Одесса" или даже единственная в Украине автомагистраль "Киев–Аэропорт Борисполь" тоже оказались с ямами под снегом.

90-километровый участок Тростянец–Гадяч. Его можно проехать за два–два с половиной часа

Дорога на Кропивницкий

Ролик об аварии на трассе Киев-Одесса, набравший более миллиона просмотров. Осторожно! Ненормативная лексика

Напомним, что чиновники обещают отремонтировать дороги за пять лет.