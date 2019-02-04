Користувачі соцмереж діляться в соцмережах фотографіями доріг, які повністю вкриті ямами.

Українська традиція, коли разом зі снігом на українських дорогах сходить асфальт, повторилась і після недавньої відлиги. Автовласники зі всієї Україні надсилають фото і відео понівечених вітчизняних доріг, через які проїхати можна лише крадучись. Особливо обурює людей агітація уряду, в якій вони хваляться кілометрами відремонтованих доріг.

Між тим, навіть достатньо "свіжі" центральні дороги, наприклад траси "Київ-Житомир", "Київ-Одеса" чи навіть єдина в Україні автомагістраль "Київ-Аеропорт Бориспіль" теж виявились з ямами під снігом.

90-кілометрова ділянка Тростянець-Гадяч. Її можна проїхати за дві- дві з половиною години

Дорога на Кропивницький

Ролик про аварію на дорозі Київ-Одеса, який набрав більше мільйона переглядів. Обережно! Ненормативна лексика

Нагадаємо, що урядовці обіцяють відремонтувати дороги за п'ять років.