Мова про службові та приватні автомобілі чинного президента.

Петро Порошенко, окрім президентських лімузинів, має й власні автомобілі. Не колекція Януковича, звичайно, та все ж гараж на кілька сот тисяч доларів.

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Як голова держави, Порошенко пересувається на броньованому Mercedes-Benz S600 Guard в старому кузові W221. Таких у президентському автопарку кілька, причому з однаковими номерами – вочевидь з міркувань безпеки.

Фото: службові машини Петра Порошенка / ТопЖир

Також нещодавно стало відомо, що автобаза Державного управління справами замовила два нових Mercedes S600 Guard W222 за 42 млн гривень, однак їх в Україні ще не бачили.

Фото: приватні автомобілі Порошенко / автовиробники

Це казенні машини, а ось що задекларував Порошенко у 2017 році: BMW 750 Li xDrive, Range Rover (обидва 2011 року) та мінівен Mercedes Vito 2010 року, повідомляє ТопЖир.

Крім того, на родину Порошенків зареєстрований Jaguar XF 4,2 2008 року та 5,5-метровий катер Bayliner 185.

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