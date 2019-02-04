Зате він дуже плавно ширяє на висоті півметра від асфальту.

Мова про 13-метровий лімузин, зроблений зі справжнього приватного літака. Автомобіль оцінюється в п'ять мільйонів доларів, при цьому на ньому можна їздити дорогами загального користування.

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Автори каналу Barcroft Cars вміють знаходити чудернацькі автомобілі. Про деякі з них ми вже розповідали раніше. Можна пригадати хоча б “звукову бомбу” – Hummer H2 з 86 динаміками та підсвіткою. Або крихітку Smart Fortwo, у який запхали реактивний двигун. Про них розповідає рубрика Ridiculous Rides.

Як розповідає відео, довжина лімузина становить 12,8 метра, ширина – 2,4 метра, а висота – 3,5 метра. Автомобіль важить майже 5,5 тонн і може вмістити дев'ятьох пасажирів. У рух машину приводить восьмициліндровий бензиновий двигун. За словами творців лімузина-літака, максимальна швидкість сягає 160 кілометрів на годину.

Повністю кастомна підвіска та комплект гарних 21-дюймових дисків перетворюють колишній літак на фантастичний автомобіль. Лімузин також оснащений потужною аудіосистемою (з динаміками і сабвуферами як всередині, так і зовні) та світлодіодним підсвічуванням стелі й підлоги.



Будівництво лімузина почалась у 2006 році і закінчилось лише наприкінці минулого. Компанія Jetsetter, яка створила машину, планує зібрати і інші екземпляри за спеціальними замовленнями.

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