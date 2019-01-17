Коли хочете заявити про себе, робіть це голосно!

У більшості випадків ми розповідаємо про неймовірно потужні, швидкі чи стильні тюнінговані автомобілі. І хоча наш новий герой не надто прудкий, звістка про його появу будь-де прилітає зі швидкістю 1234 км/год.

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Історію звукового Hummer H2 розповів канал Barcroft Cars у YouTube. Автомобіль був збудований на замовлення американця Рафаеля Капоне, як шоу-кар для його студії звукозапису Soul Asylum.

Звукова установка Hummer складається з 11 підсилювачів, трьох миль мідного дроту, семи акумуляторів, трьох генераторів, студійного мікшерного пульта, 86 динаміків різного калібру, та планшета iPad, з якого здійснюється управління цим неймовірним саунд-каром.



На додачу до звукової феєрії, Hummer H2 обладнано ще й світловими спецефектами. Кольорові світлодіоди можна зустріти у кожному куточку машини, а у салоні є ще й кілька моніторів для візуального супроводу до музики.

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