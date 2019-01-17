Если вы хотите заявить о себе, делайте это громко!

В большинстве случаев мы рассказываем о невероятно мощных, быстрых или стильных тюнингованных автомобилях. И хотя наш новый герой не слишком быстрый, весть о его появлении прилетает куда угодно со скоростью 1234 км/час.

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Историю звукового Hummer H2 рассказал канал Barcroft Cars в YouTube. Автомобиль был построен по заказу американца Рафаэля Капоне, как шоу-кар для его студии звукозаписи Soul Asylum.

Звуковая установка Hummer состоит из 11 усилителей, трех миль медного провода, семи аккумуляторов, трех генераторов, студийного микшерного пульта, 86 динамиков разного калибра, и планшета iPad, с которого осуществляется управление этим невероятным саунд-каром.

В дополнение к звуковой феерии, Hummer H2 снабжен еще и световыми спецэффектами. Цветные светодиоды можно встретить в каждом уголке машины, а в салоне есть еще и несколько мониторов для визуального сопровождения к музыке.

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