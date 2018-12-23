Американец построил турбореактивный болид, на котором даже можно ездить в городе.

Билл Берг из Колорадо построил уникальный smart, совместив его с газотурбинным двигателем от вертолета.

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Креатор безумного рокет-кара Билл говорит о своем творении как об “идеальном сочетании авиации и автомобилестроения”. Турбореактивный двигатель с форсажной камерой General Electric T58-GE03 позволяет ситикару развивать скорость до 273 км/ч примерно за 9 секунд. При этом за пять минут smart сжигает около 57 литров топлива.

Бергу удалось получить лицензию и номерной знак, поэтому модифицированный хэтчбек имеет полное право передвигаться по дорогам общего пользования. А удалось ему это довольно просто – для выездов в город Билл использует стоковый двигатель немецкого мини-хэтча, который в процессе преобразования в реактивную пушку никуда не делся и исправно работает на своем месте под капотом. Биллу стоит лишь нажать волшебную кнопочку и...

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