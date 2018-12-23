Американець збудував турбореактивний болід, на якому навіть можна їздити у місті.

Білл Берг з Колорадо збудував унікальний smart, поєднавши його з газотурбінним двигуном від гелікоптера.

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Креатор шаленого рокет-кара Білл говорить про своє творіння, як про “ідеальне поєднання авіації і автомобілебудування”. Турбореактивний двигун з форсажною камерою General Electric T58-GE03 дозволяє сітікару розвивати швидкість до 273 км/год приблизно за 9 секунд. При цьому за п'ять хвилин smart спалює близько 57 літрів пального.

Бергу вдалось отримати ліцензію і номерний знак, тож модифікований хетчбек має повне право пересуватись дорогами загального користування. А вдалось йому це досить просто – для виїздів у місто Білл використовує стоковий двигун німецького міні-хетча, який у процесі перетворення на реактивну гармату нікуди не дівся і справно працює на своєму місці під капотом. Біллу варто лише натиснути чарівну кнопочку і...

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